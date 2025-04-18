Bakan Tekin, Özgür Özel’e sert yanıt verdi

BAKAN TEKİN’İN CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çapa Fen Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Güncel Gelişmeler Işığında Türk Eğitim Tarihi Paneli” sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Milli Eğitim Bakanlığı’nın başında bir kazma var” sözlerine karşı bir açıklama yaptı. Tekin, bu açıklamaların ardından sert bir üslupla karşılık verdi.

ÖZEL’E YANIT VERMEK İSTEMİYOR

Bakan Tekin, “Aslında Özgür Özel’e cevap verecek bir durumun olduğuna inanmıyorum. Çünkü Özgür Özel benim gözümde bir karakter olmaktan çıktı artık. Ne dediği belli olmayan, ilkesi olmayan, bugün söyledikleriyle yarın söylediği arasında bir tutarlılık olmayan bir karakter.” diyerek Özel’e yanıt vermek istemediğini söyledi. Ancak, Türk siyasetinde CHP’nin konumuna değinen Tekin, “Asıl bu soruda burada cevap verilmesi gereken şey Atatürk’ün koltuğunda oturan, Atatürk’ün makamı olarak kabul ettiğimiz CHP’nin bu durumlara düşmesine gerçekten üzülüyoruz.” şeklinde konuştu.

CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bakan Tekin, CHP’nin Türkiye’deki demokrasi ve cumhuriyet için önemli bir siyasi parti olduğunu belirterek, “Gerçekten zarar veren bir dil kullanıldı.” dedi. Özel’in siyasi tutarlılığını sorgulayan Tekin, “Karşımızda bir Özgür Özel profili yok.” ifadesini kullandı. Tekin, 31 Mart 2024’teki yerel seçimler öncesinde “kent uzlaşısı” konusuna da değinerek, CHP’nin bazı kişileri tartışmalı şekilde aday göstermesine dair eleştirilerde bulundu.

CHP’YE YÖNELİK TUTARSIZLIK VURGUSU

Sonuç olarak, Tekin, “Bundan birkaç ay önce siyaset dilini yumuşatmalıyız, normalleştirmeliyiz.” açıklamarından sonra, Cumhurbaşkanı’nın demokratik yollarla kazandığı seçimler için “cuntacı” gibi ifadelerin kullanılması üzerine tedirginlik yaşadığını belirtti. Tekin, “Burada hangi Özgür Özel’den bahsedeceğiz veya hangi Özgür Özel muhatap alınacak? Benim açımdan muhatap alınacak kişi değil.” dedi ve CHP Genel Başkanlığının bu açıklamalara tutarsız bir şekilde yanıt vermesinin Türk demokrasisi açısından da trajikomik olduğunu sözlerine ekledi.

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden öğrencilerle ilgili olarak, “Ben elinde balta taşıyan bir genç görmedim. Ama bu ülkenin başında, Milli Eğitim Bakanı olarak kifayetsiz, yeteneksiz, kötü niyetli birini görüyorum.” demişti. Özel ayrıca, “Türkiye’nin en başarılı evlatlarını içeri atacaksın sonra da onların elinde balta var diyeceksin.” ifadesiyle eleştirilerini sürdürmüştü.