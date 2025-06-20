Bakan Tekin, Serbest Kıyafet Uygulaması Sona Eriyor

FORMALARI GERİ GETİRİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecekteki eğitim öğretim yılında okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona erip, forma uygulamasının tekrar hayata geçirileceğini duyurdu. Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak.” diye belirtti.

MAARİF MODELİ’NİN GENİŞLETİLMESİ

Yıllık Değerlendirme toplantısında konuşan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında uygulanmaya başladığını ifade etti. Ayrıca, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında bu modelin hayata geçirileceğini kaydetti. Tekin, “Kademeli şekilde müfredatın yürürlüğe girmesi sağlanacak.” dedi.

OKUL YÖNETİCİLERİ ZAN ALTINDAN KURTULDU

Bakan Tunç, eğitim öğretim yılı başında gerçekleştirilen düzenlemeler hakkında bilgi verirken, “Geçtiğimiz yıl ilkokullarda ve ortaokullarda yaşanan karmaşayı düzene soktuk. Çocukların okula başlarken öğretmen ve okul seçimi üzerine başlayan durum, eğitim yöneticilerimizi farklı şekillerde zan altında bırakıyordu. Geçtiğimiz yıl başında bir yazılım hayata geçirdik. Zorunlu eğitim çağındaki tüm çocuklarımızın, evlerine en yakın okula kaydını sağlıyorduk. Şimdi bu inisiyatifi Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesine alarak okul yöneticilerimizi zan altında kalmaktan kurtardık.” ifadelerini kullandı.

SERBEST KIYAFET UYGULAMASI SONA ERİYOR

Tekin, serbest kıyafet uygulamasına dair kararlarının kesinleştiğini belirtti. “Bir başka husus, önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak.” dedi.

EĞİTİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bir gazetecinin “4+4+4” sisteminde değişiklik yapılıp yapılmayacağına dair sorusu üzerine Tekin, bu sistemin, 28 Şubat dönemi içinde ortaya çıkan anti-demokratik mantığın sona ermesi ile Türkiye’nin ortalama eğitim süresinin artırılması için 2011 yılında uygulamaya alındığını belirtti. Tekin, “Türkiye, öyle bir Türkiye değil. Hem ortalama eğitim süresinin üzerindeyiz hem de 28 Şubat’ın yasakçı zihniyeti artık ortadan kalktı. Bakanlık olarak bu konuda kamuoyundaki tartışmaları izleyeceğiz. 12 yıllık eğitim ile ilgili karar, nihayetinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Bunun, yasal düzenleme ile ve siyasi otoritenin de katıldığı bir düzenlemeyle olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.