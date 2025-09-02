Bakan Tekin, Suriye’de dostluk vurguladı

YUSUF TEKİN’DEN SURİYE ZİYARETİ AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyaret amacıyla geldiği Suriye’de, “Suriye ve Türkiye kardeşliği, birlikteliği bölgede emperyal iddiaları olan ülkelere de bir ders olacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Tekin ve beraberindekiler, Suriye’nin başkenti Şam’da yeniden inşa ve iyileştirme sürecine destek olmak amacıyla bir dizi temaslarda bulundu. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko, Bakan Tekin’i havaalanında karşıladı ve ardından ikili bir görüşme düzenlendi.

BARIŞ VE İNSAN HAKLARI ÜZERİNE VURGU

Görüşmede Tekin, Suriye’de insan haklarının güvence altına alınması, barışın ve siyasi istikrarın sağlanması konusunun kendilerini mutlu edeceğini belirtti. “Buradaki iç savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerimize Türkiye’de ensar mantığıyla ev sahipliği yapmak konusunda halkımız seferber oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda hassas bir tavır sergileyip bizleri yönlendirdi. Suriyeli kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize yakışır bir şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz” dedi. Tekin, Türkiye’nin Suriye’nin bağımsızlığını, ekonomisini ve siyasi gücünü destekleyeceğini sözlerine ekledi.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ İLE GÜÇLENME

Bakan Tekin, Türkiye’nin komşusunun güçlü olmasından güçlendiğine inandıklarını vurguladı. Ayrıca, “Uzun yıllar bir arada yaşamış toplulukları temsil ediyoruz ve 2011 sonrası bu bağlar daha da güçlendi. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilişkileri sağlam bir zemine oturtmak ve Suriye’nin güçlenmesi için gerekenleri yapmak amacıyla buradayız” ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki eğitim işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Tekin, yapılası gereken ortak projeleri anlattı.

SURİYE’YE YAPILAN EĞİTİM YATIRIMI

Suriye Eğitim Bakanı Turko ise, Türk halkına mültecileri kabul ettikleri için teşekkür ederek, “Özellikle Türkiye’de bulundukları süreçlerde eğitim görmeleri çok kıymetliydi” dedi. Suriye’nin savaş sonrası dönemde yaşadığı durumun eğitim alanındaki gelişmelerle iyileştirileceğini dile getirdi. Bakan Tekin, ayrıca Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan Halebi ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türkçe’nin Suriye üniversite müfredatına eklenmesi gibi konular ele alındı.

KÜLTÜREL ZİYARETLER VE MESAJLAR

Bakan Tekin, Suriye’de gerçekleştirdiği temasları kapsamında çeşitli kültürel ziyaretler de yaptı. Şam’daki İlk Türk Hava Şehitleri Kabrini, Emevi Camisi ve Süleymaniye Külliyesi’ni ziyaret ederek, Emevi Camisi’nin anı defterine yazdığı notta Türkiye ile Suriye arasındaki dostluk bağlarının önemine dikkat çekti. Tekin, “Dost ve kardeş ülke Suriye’nin bağımsız, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak varlığını önemsiyoruz” dedi ve ilişkilerin güçlenmesi için gereken adımların atılacağını ifade etti.