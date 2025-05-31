Bakan Tekin, Tatil İsteğine Yanıt Verdi

BAKAN TEKİN’DEN TATİL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların 20 Haziran’dan önce tatil edilmesi isteğine dair, “Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız.” diyor. Bakan Tekin, Van’daki ziyaretleri sırasında 23 Ekim 2011’de meydana gelen depremin ardından Erciş’te depremzedelere destek sağlamak için açılan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini (MEBİM) ziyaret etti. Merkez ile ilgili bilgi aldıktan sonra bilgisayarın başına geçerek bir çağrıyı yanıtladı.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE ETKİ

Çağrı merkezini arayan bir bayanın okul tatilinin erkene çekilmesi talebine şu ifadeleriyle yanıt verdi: “Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Biz şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor zaten. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık.” Bakan Tekin, erken tatilin doğurabileceği olumsuzluklara da dikkat çekerek, “Bu seneki çocuklar 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştirememiş oluyor” dedi.

ÇAĞRI MERKEZİNE TEBRİK

Bakan Tekin, sonuçları açıklanan Contact Center World organizasyonunun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için düzenlediği yarışmada “en iyi iletişim merkezi” kategorisinde altın madalya kazanarak Yunanistan’daki dünya finallerine katılmaya hak kazanan çağrı merkezi personelini de kutladı. Tekin, çağrı merkezi çalışanlarıyla bir araya gelirken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da kendisine eşlik etti.