Bakan Tekin, Terörsüz Türkiye’yi vurguladı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’deki önemli sorunlardan birinin terör olduğunu belirtti. Tekin, “Terörün Türkiye’ye ekonomik maliyeti bir tarafa, Türkiye’nin uluslararası alanda çaba gösterdiği demokratik olgunluk düzeyine yakışmayacak bir durumdu. İnşallah hep beraber bu süreci sağlıkla, huzurla nihayete erdiririz ve terörsüz bir Türkiye’yi hep beraber inşa ederiz” dedi. Kütahya’da düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ve bu kapsamda atılacak adımlarla ilgili değerlendirmeler yaptı.

KÜTAHYA’DA ‘TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI’

Kütahya’daki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nın ana temasının ‘Terörsüz Türkiye’ süreci olduğunu ifade eden Tekin, bu etkinlikte hem parti üyelerinin hem de kendisinin bu konudaki bilgileri paylaşacağını belirtti. Tekin, “Bu yılki gündemimiz bu. Katıldığımız ortamlarda ‘Terörsüz Türkiye’ süreci ile ilgili bilgi verip, vatandaşlarımızı dinleyip, politika belirleme süreçlerindeki karar vericilerle gözlemlerimizi paylaşmış olacağız. İnşallah hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.

POLİTİKA ÜRETME ÇABALARI

Bakan Tekin, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin AK Parti’nin kuruluşundan bu yana önemli bir konu olduğunu aktararak, “Bunun için çokça politika üretmek için çaba sarf ettiğimiz bir konu. Bugün Türkiye’de bambaşka bir söylemi, bambaşka bir ümidi gündeme taşıyoruz. Bu süreç, sadece 2002’de AK Parti’nin kuruluşuyla sınırlı kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde adımlar atıldı ve bu süreçte emeği geçen tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum” dedi.

BİRLİKTE HAREKETİN ÖNEMİ

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin ilk adımlarının atıldığını belirten Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının da süreci desteklediğini ifade etti. Tekin, “2005 yılında, bu ülkenin başbakanı Diyarbakır’da resmi olarak Kürt sorununu tanıyan bir dil kullandı. Bugün geldiğimiz noktada Sayın Bahçeli’nin başlattığı süreç ile Türkiye ‘Terörsüz Türkiye’ konusunu tartışıyor” dedi.

HASSASİYETLE YÜRÜTÜLECEK SÜREÇ

AK Parti kadrolarının süreci sahada vatandaşlarla paylaşacağına dikkat çeken Tekin, “Bu, Türkiye’nin önündeki önemli problemlerden bir tanesiydi. İnşallah bu süreci sağlıkla ve huzurla nihayete erdireceğiz. Şehit yakınları ve gazilere bu süreçte hassasiyetle yaklaşacağız” şeklinde açıklama yaptı.