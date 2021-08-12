Bakan: Tüm ülke teyakkuz halindeyiz

Bakanlardan ülkenin dört bir yanında yaşanan afetlerle ilgili açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sel ve yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Burdur’un Bucak ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Büyük yangınlardan dolayı tüm ülke teyakkuz halindeydi. Bu teyakkuz halinden hayatın normal akışına geçiyor olmamız lazım. Afette aziz milletimizle ormanlarımız için tek yürek olduk. Tüm yangınları kontrol altına aldık.” dedi.

Bakan Pakdemirli’nin açıklamalarından satır baları şöyle;

Antalya ve Muğla’da zarar gören devlet avlakları bölgelerinin 2021 ve 2022 yılında av döneminde ava kapatılması kararını aldık.

(Sinop, Kastamonu, Bartın) Yarın ve cumartesi ağır yağışın olacağını ve meteorolojik riskin devam ettiğini bildirmek istiyoruz.