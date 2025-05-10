Bakan Tunç: 2 Savcı Atandı

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çanakkale’deki zincirleme trafik kazasıyla ilgili sosyal medya üzerinden bilgi verdi. Bakan, “Çanakkale’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı. Kazanın ardından Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma başlattığını da belirten Tunç, “2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” şeklinde açıklama yaptı.

KAZA İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bakan Tunç’un açıklamaları, kazanın ciddiyetine dair kamuoyuna bilgi sunarken, yaşanan olayın ardından gerekli adli süreçlerin başladığını gösteriyor. Bakanlık tarafından atanan savcıların, kazanın sebeplerini ve sorumlularını belirlemek amacıyla çalışmalara hızla başladığı da vurgulanıyor. Soruşturmanın büyük bir özenle yürütüldüğü belirtiliyor.