Bakan Tunç, 23 Nisan’ı Kutladı

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’UN KUTLAMA MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Sosyal medya hesabında yayımladığı mesaj ile Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümünü ve bu özel günü anarak, bağımsızlıktan asla vazgeçmeyen aziz milletin, hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini ve milli iradenin tutsak edilemeyeceğini 23 Nisan 1920’de tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ VURGUSU

Bakan Tunç, mesajında “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek açılan Gazi Meclisimizin, ilelebet milli iradenin, demokrasinin tecelligahı ve kalbi olmaya devam edeceğini ifade etti. Geleceğimizin teminatı olan çocukların, milli birlik ve beraberlik ruhuna, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaklarını vurguladı. Ayrıca, İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilere rahmet ve minnetle andığını kaydetti.