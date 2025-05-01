Bakan Tunç: “CHP Şoförüne Tutuklama Yalanı”

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP otobüsünün şoförü ile ilgili iddialara yanıt verdi. Tunç, “CHP’nin otobüs şoförüne 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği” yönündeki haberlerin tamamen yanlış olduğunu ifade etti. Bakan, olay ile ilgili olarak, görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve bu kişi için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘zincirleme şekilde görevli memura mukavemet’ suçundan ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı basın organlarında çıkan haberlerin ve sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. “Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez” şeklinde konuştu. Polis memurlarının güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu ifade eden Bakan, bu tür eylemlerin toplum huzurunu bozduğunu belirtti.

DEZENFORMASYONU KINIYOR

Bakan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yürütülen soruşturma üzerinden gerçekleştirilen dezenformasyonun amacının kaos oluşturmak olduğunu dile getirdi. “Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır” dedi. Ayrıca, görevli polis memuruna geçmiş olsun dileklerini ileterek açıklamasını sonlandırdı.