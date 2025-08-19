Bakan Tunç: Çocuklar İçin Yeni Düzenleme Gerek

OLAYIN KÜNYESİ VE TUTUKLAMALAR

Ankara’nın Keçiören bölgesinde Hakan Çakır (22), annesi ve kız kardeşinin yolunu kesen kişiler tarafından hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili olarak 4 kişinin tutuklandığını bildirdi. Tunç, “Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır” dedi.

ADALET BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Bakan Tunç, cinayetin tüm toplumu derinden üzdüğünü belirterek, “Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez” ifadesini kullandı. Olayın ardından 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarının hassasiyetle ele alınması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

YENİ DÜZENLEMELER ÜZERİNDE DURULACAK

Adalet Bakanı, çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplum huzurunu korumak için Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu kapsamda, 15-18 yaş grubu çocuklar için ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, sosyal inceleme raporlarının zorunlu hale getirilmesi ve çocuk cezaevlerinde ceza infazı gibi konular gündeme alındı. “Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız” diye ekledi.

İSTİŞARELER VE TASLAK ÇALIŞMALARI

Bakan Tunç, çocukların yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket edenlerin etkin yaptırımlara tabi tutulacağını belirterek, düzenlemelerin tüm paydaşlarla istişare edilerek en kısa sürede tamamlanacağını ve yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerine sunulacağını ifade etti.