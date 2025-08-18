Bakan Tunç: Çocuklar İçin Yeni Düzenleme Gerek

OLAYA İLİŞKİN GÜNCEL SONUÇLAR

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesinin yolunun kesilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayetle ilgili olarak 4 kişinin tutuklandığını duyurdu. Tunç, “Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur” şeklinde konuştu.

CİNAYETİN SEBEP OLDUĞU ENDİŞELER

Tunç, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “kasten öldürme” suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez” dedi.

ÇOCUKLARIN SUÇA SÜRÜKLENMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Tunç, “Ahmet Minguzzi evladımızın kaybı ve benzer olayların ardından, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları, üzerinde titizlikle durmamız gereken bir konu haline gelmiştir” ifadesini kullandı. Bu bağlamda, çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplum huzurunu korumak amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda ve diğer bazı kanunlarda yapılacak düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

Bakan Tunç, “15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir” dedi. Yalnızca bu değil, “Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi gibi” adımların da önemli olduğunu belirtti.

Tunç, “Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır” diyerek, “Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzenlemeleri tüm paydaşlarla istişare ederek en kısa sürede tamamlayacak ve taslak çalışmamızı yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerimizin takdirine arz edeceğiz” şeklinde bilgi verdi.