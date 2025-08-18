Bakan Tunç: Çocuklar İçin Yeni Düzenleme Gerekiyor

OLAYIN DETAYLARI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır (22), annesi ve kız kardeşinin yolunu kesen kişiler tarafından öldürüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayetle ilgili olarak 4 kişinin tutuklandığını duyurdu. Tunç, “Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur.” şeklinde konuştu.

BAKAN TUNÇ’UN AÇIKLAMALARI

Bakan Tunç, açıklamasında, “Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür.” ifadesini kullandı. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kasten öldürme” suçundan çok yönlü bir soruşturma yürütülmekte. Üç şüphelinin Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandığını aktaran Tunç, hayatını kaybeden Hakan Çakır’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

ÇOCUKLAR VE ŞİDDET OLAYLARI

Tunç, “Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez.” açıklamasını yaptıktan sonra, özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olaylarının üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu haline geldiğini belirtti. Bu kapsamda, Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik gerekliliği olduğu ifade edildi. 15-18 yaş aralığındaki çocuklar için TCK’nın 31. maddesindeki ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Tunç, çocuklara sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması ve aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

KAPSAMLI DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, ayrıca, sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi ve gerekçesiz olarak alınmamasının önlenmesini, çocuk hükümlülerin cezalarının çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi gerektiğini belirtti. Çocuklar hakkında alınan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının yanı sıra, ihmal veya gecikme gösteren kamu görevlilerine yaptırım öngörülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Çocuğun yararına alınan tedbir kararlarına aykırı hareket eden ebeveynler hakkında etkin yaptırımlar uygulanması gibi kapsamlı düzenlemelerin gündemde olduğunu ifade eden Tunç, bu düzenlemeleri en kısa sürede tamamlayacaklarını ve yasama yılının başlamasıyla milletvekillerinin takdirine sunacaklarını belirtti.