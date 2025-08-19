Bakan Tunç: Çocukların Suça Sürüklenmesini Önlemek Gerekiyor

OLAYIN KISACASI VE TUTUKLAMALAR

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesinin yolunu kesen kişiler tarafından öldürülmüştü. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 kişinin tutuklandığını duyurdu. Tunç, “Çocukların suça sürüklenmesini engellemek ve toplumumuzun huzurunu korumak amacıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşaması ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunumuzda ve bazı kanunlarda yeni düzenleme ihtiyacı doğmuştur” şeklinde açıklama yaptı.

Bakan’ın DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Tunç, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Hakan Çakır adlı genç kardeşimizin hayatını kaybetmesine yol açan elim olay, hepimizi derinden üzmüştür. Olayın ardından yakalanan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘kasten öldürme’ suçundan başlatılan soruşturma çok yönlü olarak yürütülmekte olup, 4 şüpheli Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÇOCUK SUÇLULARINA YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, Ahmet Minguzzi evladının kaybının ardından özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı şiddet olayları üzerinde titizlikle durulması gereken bir konu haline geldiğini belirtti. Çocukların suça sürüklenmesini engellemek amacıyla çeşitli yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. “15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, çocuklara veya bakıma muhtaç bireylere yönelik sistematik kötü muamelelerin cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesi gibi kapsamlı düzenlemeler gündemimizdedir” dedi.

HEDEF VE GELECEK ADIMLAR

Bakan, “Amacımız, bir yandan çocuğun üstün yararını gözetirken diğer yandan toplumun güvenliğini sağlamaktır. Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, mağduriyetlerin önüne geçmek ve ailelerimizin böylesi acıları bir daha yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız” şeklinde sözlerini sürdürdü. Bakan Tunç, üzerinde hassasiyetle durulan düzenlemelerin tüm paydaşlarla istişare edilerek en kısa sürede tamamlanacağını ve taslak çalışmasının yasama yılının başlamasıyla birlikte milletvekillerine sunulacağını belirtti.