“Bakan Tunç Duyurdu! Yediemin Araç Satışı Kolaylaştı”

TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLARIN SATIŞI KOLAYLAŞACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9’uncu Yargı Paketi çerçevesinde yapılan değişikliklerle birlikte trafikten menedilen ve yediemin otoparklarında bekleyen araçların satış şeklinin daha basit hale getirileceğini açıkladı. Bu düzenlemeyle, mevcut süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

HAK SAHİPLERİNE GELİR ÖDEMESİ

Bakan Tunç, bu araçların satışından elde edilen gelirlerin hak sahiplerine ödeneceğini belirtti. Bu durum, mağduriyetlerin giderilmesi açısından önemli bir adım oluşturmaktadır. Yapılan değişikliklerin, trafikte sorun yaşayan araç sahipleri için olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.