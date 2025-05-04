Bakan Tunç: Eski Mevzuatla Tahliye Olmuş

ADLİ SÜREÇ VE CEZA TAHLİYESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “derhal adli soruşturma başlatıldığını” belirtti. Tunç, “Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı. Şüphelinin, 2004 yılında iki çocuğunu ‘Kasten öldürme’ ve iki çocuğunu da ‘Kasten yaralama’ suçlarından müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı, ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye olduğu bilgisini paylaştı.

CANLI MEVZUAT DEĞİŞİMİ VE SONUÇLARI

Bakan Tunç, “2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır” dedi. Saldırganın suç işlediği dönemde eski mevzuata tabi olduğunu belirten Tunç, “Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır” açıklamasını yaptı.

ŞİDDETİN KINANMASI VE TOPLUMSAL HUZUR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı “şiddetle kınıyorum” dedi. Memişoğlu, toplumsal huzuru hedef alan her türlü şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

DERVİŞOĞLU: SUÇ İŞLEME İMTİYAZI HİSSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yapılan saldırıya dair yorumlarda bulunarak, “Türkiye’de olup bitenlere baktığımızda bir kesim kendisini suç işleme imtiyazına sahip hissediyor; asıl tehlike budur” şeklinde konuştu. Dervişoğlu, muhalefete yönelik saldırıların cezasız kalması durumunun bu hissiyatı beslediğini ifade etti. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’e yönelik saldırıları da hatırlatan Dervişoğlu, bu tür olayların anayasal bir suç barındırdığını belirtti.

DESTİCİ’DEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Destici, “Sayın Özel’e yapılan bu çirkin ve alçak saldırıyı tüm siyaset kurumuna yapılmış olarak telakki ediyorum” dedi ve terör ile şiddetin karşısında olduklarını vurguladı.