Bakan Tunç, Eski Yasa ile Tahliye

ADLİ SÜREÇ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran kişinin, 2005 yılı öncesinde AK Parti tarafından yapılan yasal değişikliklerden önce suç işlediğini ve bu nedenle eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiğini belirtti. Tunç, kamuoyunda bazı kesimlerin yaygınlaşan “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yorumlarının gerçeği yansıtmadığını, bunun hukuki ve infaz sürecine dair bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından, Özel’e yönelik saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın saldırıyla ilgili hemen adli soruşturma başlattığını ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli S.T.’nin gözaltına alındığını aktardı. Ayrıca, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

SUÇLAR VE CEZALANDIRMA SÜRECİ

Tunç, saldırganda 2004 yılında iki çocuğunu kasten öldürme ve iki çocuğunu kasten yaralama suçlarından İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez müebbet ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığını açıkladı. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, söz konusu kişinin ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra 2020 yılında şartlı tahliye edildiği belirtildi. 2005 yılında gerçekleştirilen köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu’nun değiştirilmesiyle birlikte hem cezaların artırıldığını hem de infaz sürelerinin uzatıldığını hatırlatan Tunç, bu suçların işlendiği tarihte yürürlükte olan eski mevzuat gereği cezaevinden tahliye edildiğini aktardı.

Tunç, bugünkü mevzuat uyarınca, aynı suçu işlemiş olsaydı en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalmasının gerektiğini vurgulayarak, kamuoyunda yanlış bilgi ve değerlendirmelerin ortaya çıktığını yeniden dile getirdi.