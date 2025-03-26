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Bakan Tunç Gazetecilerle İlgili Konuştu

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ADALLET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde gündemle ilgili önemli ifadeler kullandı. Bakan Tunç, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alınan gazeteciler konusuna değinerek, “Toplumu bilgilendirmek için görev yapan bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak araştıralım durumlarını. Eğer eylemlere karışmış, provokasyona karışmışlarsa o da doğru değil. Durumlarına bakalım.” şeklinde konuştu.

İMRALI’YA ZİYARET TALEBİ

Ayrıca, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ailesinin İmralı Adası’na gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu belirten Tunç, konu ile ilgili olarak “Değerlendiriliyor.” ifadesini kullandı.

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