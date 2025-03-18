Bakan Tunç: İmralı’nın Çağrısında Şart Yok

ADALAT BAKANI YILMAZ TUNÇ’UN İFTAR PROGRAMI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İftarın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, terör örgütü PKK yöneticisi Cemil Bayık’ın yaptığı açıklamalara değindi. Bayık “Ateşkes koşullarının sağlanması gerekir. O zaman kongre toplanabilir, çağrıyı yerine getirebilir. Öcalan’ın kongreyi yönlendirmesi ve yönetmesi gerekiyor. Onun dışında kimse kongreyi toplayamaz, kongrede o kararları çıkaramaz” demişti.

TÜRKİYE’NİN HUKUKİ DURUMU

Bakan Tunç, bu ifadeleri değerlendirirken “İmralı’nın çağrısında bir şart söz konusu değil” dedi. “Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder. Yani o noktada devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Hatta çağrıda ateşkes olmadığı halde ateşkes önerisine karşı Milli Savunma Bakanımızın ‘Bunu kabul edemeyiz’ şeklindeki cümleleri de söz konusu. Buradaki hedefimiz ülkemizi terörden kurtarmak. ”

ULUSAL BİR HASSASİYET

Bakan, “40 yıldan bu yana çok büyük kayıplar verdik, şehitler verdik, maddi kayıplarımız oldu. Bin yıllık kardeşliğimize bir hançer saplandı. Şimdi bu hançeri çıkardığımız zaman tabii bu yaranın iyileşmesi, o çıkarılan yerdeki iyileşmeyi sağlayacak gereklilikler ne olabilir? Onlar bu çağrının sonuç verip vermediğine bağlı hususlar” şeklinde konuştu. “Bundan sonraki adımlar ne olabilir?” şeklindeki tartışmaların erken olduğunu belirten Tunç, “Bu sürecin akamete uğramaması lazım, bu hepimiz için önemli. Eğer çağrının muhatabı olumlu cevap verirse Türkiye’de terör sonlandırılmış olur. Bundan daha önemli bir aşama söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.