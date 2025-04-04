Bakan Tunç, Mahir Polat’ın Sağlık Durumunu Açıkladı. “Sağlık Durumu Dikkatle Takip Edilmektedir.” Tedavi Süreci Devam Ediyor

İSTANBUL’DA TUTUKLU BULUNAN MAHİR POLAT’IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlara yanıt verdi. Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getiriliyor” dedi.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE TEDAVİ SÜRECİ

29 Mart 2025’te sağlık şikayetleri nedeniyle önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan Mahir Polat, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorlar tarafından muayene edildi. Tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde uygulanan Polat’ın sağlık durumu doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.

CEZAEVİNDE TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hastaneden taburcu edildikten sonra Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sağlık kontrolleri ve ilaç tedavisi devam eden Mahir Polat, bugün itibariyle yeniden muayene için hastaneye sevk edildi. Yapılan tetkikler sonrasında Adli Tıp Kurumu’na sevk kararı alındı. Tüm bu süreçte hastanın kontrolleri ve tedavisi doktor raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yürütülüyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM GARANTİ ALTINDA

Adalet Bakanı Tunç açıklamasının devamında, “Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanıyor. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değil” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif iddiaların gerçeği yansıtmadığını da vurguladı.