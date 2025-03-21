Bakan Tunç: “Milletin Hakkını Savunan Yargı”

ADALLETİN TEMELİ VE YARGI DÖNÜŞÜMÜ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat’ta yaptığı açıklamada, “Artık milletin hakkını savunan, darbecilere karşı duran bir yargı var. Suç şebekeleriyle ve yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Bu yüzden yargı mensuplarına saldırıyor, tehdit ediyorlar. Ama milletimiz olup biteni görüyor” ifadelerini kullandı. Tokat’a gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Artova ilçesinde il protokolü tarafından karşılanan Bakan Tunç, cuma namazını da Artova Merkez Cami’nde kıldı. Daha sonra Artova Adalet Sarayı’nın temel atma töreninde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELEDE BÜYÜK MESAFE

Bakan Tunç, Türkiye’nin son yıllarda terörle mücadelede önemli ilerlemeler kat ettiğini vurguladı. “İnşallah Türkiye’yi terörün hiçbir türünün olmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülke haline getireceğiz. Terör örgütü silah bıraktığında, kendini pes ettiğinde; kırk yıldır ülkemizin kalkınmasına engel olan bu sorun ortadan kalkacak” dedi. Ayrıca, “Devletin temeli adalettir” diyerek yargının milletin hakkını, hukukunu savunduğunu ve adaletin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

YARGI TARİHİNDEKİ DÖNÜŞÜM

Tunç, Türkiye’nin yargı tarihinde yaşanan dönüşümlere de değinerek, “Dün darbecileri savunan bir yargı vardı, bugün milleti savunan bir yargı var” ifadelerini kullandı. 27 Mayıs’ta milletin seçtiği kişileri yargılayan, 12 Eylül’de gençlerin idamına sessiz kalan, 28 Şubat’ta vesayet için hazır olan bir yargı sisteminin önceki dönemlerde var olduğunu hatırlatarak, “Ama artık milletin hakkını savunan, darbecilere karşı duran bir yargı var. Suç şebekeleriyle ve yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Bu yüzden yargı mensuplarına saldırıyor, tehdit ediyorlar. Ama milletimiz olup biteni görüyor” dedi. Son olarak, adaletin gecikmeksizin tecellisi için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.