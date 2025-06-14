Bakan Tunç: Soruşturma Devam Ediyor

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini vurguladı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Bakan Tunç, “Soruşturma kapsamında gözaltına alınan; havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Manisa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, bir şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır” şeklinde bilgi verdi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Soruşturma süreçlerinde, “Şimdiye kadar 2 kişi müşteki sıfatıyla, 20 kişi bilgi amaçlı, 6 kişi de şüpheli sıfatıyla olmak üzere toplam 28 kişinin ifadesi alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.