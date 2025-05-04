Bakan Tunç’tan Açıklama: Eski Mevzuatla Tahliye

YARGI SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı. Şüpheli kişinin, 2004 yılında kasten iki çocuğu öldüren ve iki çocuğunu yaralayan suçlarından yargılandığı belirtildi. Tunç, “Söz konusu şahsın iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır” dedi.

ŞARTLI TAHLİYE SÜRECİ

Bakan Tunç, olayın gerçekleştiği dönemde yürürlükte olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu çerçevesinde, ilgili kişiyi ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, “2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir” şeklinde bilgi verdi. Ayrıca, “2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır” dedi. Bakan, bu kişinin, eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edildiğine vurgu yaptı.

GERÇEKLERİ YANSITMAYAN DEĞERLENDİRMELER

Son olarak, kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmaya çalışılan “müebbet aldı, serbest bırakıldı” yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Tunç, “Bu durum hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır” şeklinde konuştu. Hali hazırda, bugünkü mevzuata göre aynı suçu işlemiş olsaydı, şüphelinin “en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır” ifadesiyle sürecin ciddiyetine dikkat çekti.