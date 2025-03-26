Bakan Tunç’tan Gazeteciler Hakkında Açıklama

AÇIKLAMALAR VE GAZETECİLERİN DURUMU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sırasında gerçekleştirilen protesto gösterileri çerçevesinde tutuklanan gazetecilerin durumu hakkında, “Toplumu bilgilendirmek için görev yapan bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak araştıralım durumlarını. Eğer eylemlere karışmış, provokasyona karışmışlarsa o da doğru değil. Durumlarına bakalım.” ifadelerini kullandı.

İMRALI’YA YÖNELİK BAŞVURU

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın ailesinin, İmralı’ya gitmek amacıyla Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu belirten Bakan Tunç, bu talebin “değerlendiriliyor” olduğunu aktardı.