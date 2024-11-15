Bakan Tunç’tan Harcama Soruşturması Açıklaması

SUÇLA MÜCADELE YAKLAŞIMI

Toplumu suçlardan korumak için gereken her şeyi yaptıklarını aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor.” şeklinde konuştu. Bu açıklama, Adalet Bakanlığı’nın suçla mücadele konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor. Bakan Tunç, yeni düzenlemelerle hakaret suçunun ceza yaptırımlarının artırılacağını vurguladı.

USULSUZ HARCMALARA MÜDAHALE

Bakan Tunç, ayrıca Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri hakkında devam eden usulsüz harcama soruşturmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bu konudaki çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirten Tunç, hukukun gerektirdiği her türlü adımın atılacağını açıkladı. Soruşturmanın detaylarıyla ilgili gelişmeleri yakından izleyeceklerini söyledi.