“Bakan Tunç’tan İmamoğlu’na Tepki”

BAKAN TUNÇ’TAN SALDIRI KINAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’da katıldığı AK Parti 8. Amasra İlçe Kongresi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na maskeli bir şahıs tarafından gerçekleştirilen taşlı saldırı hakkında konuşan Bakan Tunç, “Öncelikle Beylikdüzü İlçe Teşkilatımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Şiddeti önlemek, teröristleri bu ülkeden temizlemek için üstün bir gayret söz konusu. Güvenlik güçlerimiz şu anda saldırganı yakalamak için çalışma yapıyorlar. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldı hızlı bir şekilde. Kısa süre içerisinde yakalanacağını tahmin ediyoruz. Ben buradan İstanbul teşkilatımıza, Beylikdüzü ilçe başkanıma, tüm teşkilat mensuplarımıza, Beylikdüzü halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adli soruşturmayı da takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN DAVASINA TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın hakiminin değiştirilmesinin “sürgün edildiği” yönündeki yorumlara da tepki gösteren Bakan Tunç, “Bunların ne söylediklerinden kendilerinin de haberi yok. Yani başka şeyler söyleyeceğim ama bulunduğum makam buna el vermiyor. Söylediği hakim, sürüldüğünü iddia ettiği hakim, o mahkemede, yüksek seçim kurulu üyelerine ‘ahmak’ dediği iddiasıyla yargılandığı mahkemede, hakimin reddi talebinde bulundukları hakim. Yani ‘Bu hakim bizim davamıza bakmasın’ diye dilekçe verdikleri, reddi hakim yaptıkları hakimin başka bir sebeple Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başka bir yere tayinini, sanki davanın mahkeme hakimini sürdüler şeklinde değerlendirmek tamamen abesle iştigal. Yani buna cevap vermeye bile değer bulmuyorum ama maalesef kendi reddi hakim talebinde bulundukları, ‘Bu hakim bizim davamıza bakmasın’ dedikleri hakimi ‘Hakimler ve Savcılar Kurulu başka bir yere tayin edip sürdü’ şeklinde, ‘sürgün’ şeklinde yorumlamak, mantık dışı bir yorum. Maalesef bunlar oluyor.” dedi.

YARGIYA SAYGI VURGUSU

Bakan Tunç, “Bu arkadaşın sağa sola sataşacağına İstanbulluların sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Seçildiği günden bu yana maalesef bu tür abes ve iştigalleri görüyoruz. Özellikle yargıya yönelik en son söyledikleri sözleri reddediyoruz. Türk yargısına kimse hakaret edemez. Yargımız tarafsız ve bağımsızdır. Anayasamızın 138. maddesi çerçevesi içerisinde yargı makamlarına hiç kimse talimat veremez, emir veremez. Yargı makamları da hiçbir talimatı dikkate almaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız, kararlarını hukuk çerçevesinde, anayasa ve kanunlar çerçevesinde kendi vicdanlarına göre karar verirler ki son verdiği örnek hakimi reddedeceksin, bu hakim benim davama bakmasın diyeceksin, reddi hakim talebinde bulunduğunu unutacaksın, sonrasında da hâkimin tayini çıktığında bu hakimi niye sürdün diyeceksin. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bir kere ne söylediklerinden haberleri yok bunların” şeklinde konuştu.