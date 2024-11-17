“Bakan Tunç’tan Kıymetli Açıklamalar”

BAKAN TUNÇ KONUŞMASIYLA TEŞKİLATÜ BİLGİLENDİRDİ

İl, ilçe başkanları ve değerli teşkilat mensupları ile bir araya gelen Bakan Tunç, 8. olağan merkez ilçe kongresinin hayırlı geçmesini diledi. AK Parti kongrelerinin devam ettiğini vurgulayarak, gittikleri yerlerde büyük bir heyecanla karşılandıklarını belirtti. Seçimsiz geçecek bu dönemde büyük başarılara imza atmaya çabaladıklarını ifade etti. Yatırımların daha fazla hız kazanacağı bir sürece girildiğinin altını çizdi.

MİLLETİN GÖNLÜ KAZANILACAK

Bakan Tunç, “Milletimizin gönlünü en güzel şekilde kazanıp, onların gönlünden düşmeyerek yola devam edeceğiz” diyerek, AK Parti’nin tarihsel köklerine işaret etti. Selçuklu’dan Cumhuriyet’e kadar uzanan bir geçmişe dayanan siyasi hareketin temeli olduğunu belirtti. 23 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, o dönemde belediye başkanlığından indirilmişken, vesayetçi anlayışı aşmak adına arkadaşları ile bir araya gelerek “beraber parti kuralım, milletten oy isteyelim” çağrısı yaptığını aktardı.

Bakan Tunç, “CHP’de suları akmayan, çöp dağlarında insanların vefat ettiği İstanbul’u 4 yılda yaşanılır hale getirdi” şeklinde bir değerlendirme yaptı. İstanbul’daki bu dönüşümü gören Anadolu’ya yönelik bir mesaj vererek, Erdoğan’ın “ülkemizi çektiği sıkıntılardan kurtarsa” sözlerine de atıfta bulundu. 23 yıl önce partinin milletin talebiyle kurulduğuna dikkat çekti ve koalisyonların yarattığı sıkıntılardan kurtulmak için AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelildiğini ifade etti.