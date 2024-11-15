Bakan Tunç’tan Noterlik Kanunu Açıklaması

ADLET BAKANINDAN YENİ YASAL DÜZENLEME ÜZERİNE AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ‘Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ‘Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YER ALIYOR

Bakan Tunç, yeni düzenlemelerin hukuki işlem güvenliğinin sağlanmasında ve hukuki uyuşmazlıkların önlenmesinde noterlerin rolünü artıracak şekilde tasarlandığını belirtti. Ayrıca, kişisel verilerin daha etkin korunmasına katkı sunan, çocukların üstün yararını gözeten ve savunma hakkını güçlendiren önemli düzenlemelerin bulunduğunu ifade etti. Kanun teklifinin yasalaşmasında emeği geçen ve desteğini esirgemeyen tüm milletvekillerine teşekkür ettiğini belirtti.