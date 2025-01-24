Bakan Tunç’tan Özel’e Yangın Raporu Tepkisi

YANGIN FACİASINA YETKİ TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Grand Kartal Otel yangını ile ilgili “yetki” konusundaki tartışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yangına dair “bilirkişi heyetinin ön raporu” olarak paylaştığı belgeye, “Korsan metni rapor diye paylaştı” diyerek sert tepki gösterdi.

GÜNLERİ YILMAZ TUNÇ YANIT VERİYOR

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda yangınla ilgili soruşturmanın derinlemesine devam ettiğini belirtti. Yangının çıkış noktasıyla ilgili yeni belgeler ve bulgular elde edildiğini ve kamera görüntülerinin incelendiğini duyurdu. “Yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir” açıklamasında bulundu. Tunç, bu uzmanların derin incelemesinden rahatsız olanların suçluluk psikolojisi içerisinde olduklarını ifade etti.

BİLGİ AKIŞINI KONTROL ETME ÇABALARI

Özgür Özel’in paylaştığı belgeye karşı Bakan Tunç, “Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır” dedi. Bu durumun, faciada kaybedilenlerin ailelerine saygısızlık olduğunu vurguladı. “İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?” diye sordu. Tunç, yargının bu süreci dikkatle sürdüreceğini ve “dezenformasyon yapılmaya çalışılmasının” kabul edilemeyeceğini belirtti.

KAMUOYUNUN SABRI TEST EDİLİYOR

Bakan Tunç, “Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır” şeklinde ifade etti. Bu açıklamalar, soruşturmaya ve yangın faciasının aydınlatılmasına yönelik kamuoyunda artan bir ilgiyi gün yüzüne çıkarıyor.