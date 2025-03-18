Bakan Tunç’tan PKK Tepkisi: Terör Bitmeli

İFTAR PROGRAMINDA GÜNDEM TERÖRLE MÜCADELE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. İftar yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, terör örgütü PKK yöneticisi Cemil Bayık’ın yaptığı açıklamalara değindi. Bayık, “Ateşkes koşullarının sağlanması gerekir. O zaman kongre toplanabilir, çağrıyı yerine getirebilir. Öcalan’ın kongreyi yönlendirmesi ve yönetmesi gerekiyor. Onun dışında kimse kongreyi toplayamaz, kongrede o kararları çıkaramaz” diyerek önemli vurgu yaptı.

DEVLETİN MÜCADELESİ DEVAM EDECEK

Bakan Tunç, bu açıklamaya karşılık “İmralı’nın çağrısında bir şart söz konusu değil” dedi. Bakan Tunç, “Silah bırakma şartı yerine getirilmezse terörle mücadele devam eder. Yani o noktada devletin terörle mücadeleden vazgeçmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Hatta çağrıda ateşkes olmadığı halde ateşkes sözüne karşı Milli Savunma Bakanımızın ‘Bunu kabul edemeyiz’ şeklindeki cümleleri de söz konusu. Buradaki hedefimiz ülkemizi terörden kurtarmak” ifadelerini kullandı.

KARDEŞLİĞE ZARAR VEREN HAREKETLER

Tunç, 40 yıldan bu yana büyük kayıplar verildiğini, şehitlerin verdiğini ve maddi kayıpların yaşandığını belirtti. “Bin yıllık kardeşliğimize bir hançer saplandı. Şimdi bu hançeri çıkardığımız zaman tabii bu yaranın iyileşmesi, o çıkarılan yerdeki iyileşmeyi sağlayacak gereklilikler ne olabilir?” diye sorarak sürecin önemine dikkat çekti. Son olarak, “Eğer çağrının muhatabı olumlu cevap verirse Türkiye’de terör sonlandırılmış olur. Bundan daha önemli bir aşama söz konusu olamaz” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.