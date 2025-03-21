Bakan Tunç’tan Soruşturmaya ve Çağrıya Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmasına dair açıklamalar yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘sokak’ çağrısını eleştiren Tunç, “Yargı sokak hareketlerinden etkilenmez. Yargı, millet adına çalışır. Kim tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse yargı bunun hesabını sorar. Dolayısıyla Özgür Özel’i sağduyulu davranmaya davet ediyoruz.” dedi.

YARGI SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Tunç, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturmada 100 kişi hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları alındığını belirtti. Toplamda 106 kişi hakkında işlemler başlatıldığını ve bu kişilerin 90’ının emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini, 16’sının ise yakalanma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Tunç, “Sayın Özel’in bu şekilde ifade kullanması, CHP’nin izlediği yol, yol değil. Şu an devam eden bir soruşturma var.” ifadelerini kullandı.

Tunç, “Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar” şeklindeki ifadeleri reddederek, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu ifade etti. “Hukukun dışına çıkamaz, suç örgütü gibi hareket edemez. Bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Sokak çağrısı kesinlikle doğru değil.” diyen Bakan, adli soruşturmanın gizliliğine ve masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, gençlerin kışkırtılmaya çalışıldığını ve bunun gereksiz bir çaba olduğunu belirtti.

YARGI BAĞIMSIZDIR

Suç varsa yargının buna el atmaması olamayacağını söyleyen Tunç, yargının bağımsız olduğunu hatırlattı. “Yargı, Anayasamızın 138. maddesinden aldığı yetkiyi kullanır. Hiç kimseden talimat almaz. Onun için soruşturmanın akıbetini hep beraber sabırla bekleyeceğiz.” şeklindeki sözleriyle, tüm kamuoyunun bu durumu dikkatle izlemesi gerektiğini ifade etti.