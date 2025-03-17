Bakan Tunç’tan Terörsüz Türkiye Vurgusu

BULUŞMA VE KARDESLİK VURGUSU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Tunç, iftar organizasyonunda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti paylaşarak, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkat çekti. Bu ayda kardeşlik duygularının daha yoğun biçimde hissedildiğini belirten Tunç, “Ben öncelikle mübarek Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Tabii birlik ve beraberlik deyince içinden geçtiğimiz günler önemli.” ifadelerini kullandı.

TERÖR BELASINDAN KURTULMAK

Yılmaz Tunç, ülkenin uzun yıllardır karşılaştığı terör belasıyla mücadele konusuna da değindi. “40 yıldan beri ülkemizin önünde engel olan, ayak bağı olan terör belasından kurtulma eşiğindeyiz. İnşallah başarıya ulaşır.” diyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti: “Etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe, hiçbir ayrım yapmadan terörsüz bir Türkiye’yi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamda da yapılan çalışmaları özellikle takip ediyoruz.”

HUKUK DEVLETİ VE ADALET SİSTEMİ

Bakan Tunç, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. “Adaletin tesisi, toplumsal barış ve huzurun sağlanmasının ön şartıdır; adalet varsa orada huzur, barış olur.” dedi. Ülkenin, son 23 yılda hukuk devletinin güçlendirilmesi ve güvenilir adalet sisteminin temin edilmesi açısından önemli aşamalar kaydettiğini belirten Tunç, çeşitli anayasa değişikliklerinin yapıldığını ve demokratik standartların artırılmasına yönelik önemli mesafeler alındığını ifade etti.

REFORM ADIMLARI VE EKSİKLER

Tunç, yönetim sistemi üzerindeki değişikliklerin yanı sıra yargı alanında da çok önemli reformların hayata geçirildiğini belirtti. Devlet güvenlik mahkemelerinin ve askeri yargının kaldırılması gibi adımlara değinen Tunç, “Düşünce ve ifade özgürlüğü anlamında, basın özgürlüğü anlamında da ülkemiz önemli mesafeler kat etti.” dedi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Basın özgürlüğü konusundaki eleştirilerine de yanıt veren Tunç, Türkiye’de gazetecilerin tutuklu olduğu iddialarına karşı, “Açıklıkla söyleyelim Türkiye’de herhangi faaliyeti nedeniyle tutuklanan bir gazeteci yoktur.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin basın özgürlüğü endekslerinde gerilerde gösterilmesinin haksızlık olduğunu savunan Tunç, “İsrail son bir yılda 200’den fazla gazeteci katleden bir ülkedir. Nasıl Türkiye’nin önünde basın özgürlüğünde yukarıda gösterilebilir, bu mümkün olabilir mi?” diye sordu.

YARGI REFORMU STRATEJİSİ

Bakan Yılmaz Tunç, ceza adaleti sistemine yönelik tedbirler geliştirdiklerini ve yargı reformu paketinin hazır olduğunu belirtti. “Hukuk yargılamalarındaki etkinliği artırmak, vatandaşlarımızın uzun süren yargılamalardan kurtulması için alacağımız tedbirler var.” diyen Tunç, önümüzdeki günlerde bu paketi milletvekillerinin takdirine sunacaklarını aktardı.

YENİ ANAYASA HEDEFİ

Tunç, Türkiye’nin demokratik bir anayasa hedefinin olduğunu ve yeni bir anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı. “Bu noktada yeni bir anayasa, baştan sona yeni yazılmış, sivillerin, milletin temsilcilerinin yazdığı bir anayasa ile Türkiye yüzyılına başlamamız lazım.” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Yılmaz Tunç, basın temsilcileriyle olan sohbetine devam ederek çay içti.