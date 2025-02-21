Bakan Tunç’tan TÜSİAD Soruşturması Yorumu

ADALLET BAKANI TUNÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Bakan Yılmaz Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a yönelik başlatılan soruşturma hakkında açıklama yaptı. Kulu Adalet Sarayı açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, “Bugün Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin hakim olmadığı yönünde kara propaganda yapmaya çalışanlar, 27 Nisan bildirisine karşı ne söylediler?” diyerek dikkat çekti. Tunç, bu ülkede iktidar partisine karşı kapatma davası açıldığında karşı taraftan gelen sesleri sorguladı ve Gezi olaylarıyla Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalışanların tepkilerini eleştirdi.

HUKUK GÜVENLİĞİ VURGUSU

Hakaret soruşturmaları üzerinden yapılan açıklamaların, Türkiye’de hukuk güvenliğinin olmadığı yönünde insafsız bir yaklaşım olduğunu dile getiren Tunç, “Çıkıp kürsülere, ‘Türkiye’de hukuk güvenliği yok ey yabancı yatırımcı, buraya gelmeyin.’ demek, bir iş adamları derneğinin sözü olabilir mi?” şeklinde konuştu. Ayrıca, 2002 yılında Türkiye’nin ihracatının 36 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın zaman içerisinde hukuk güvenliği, yatırım ortamının iyileştirilmesi sayesinde 262 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

YABANCI SERMAYE ARTIKLARI

Bakan Tunç, 80 yıl boyunca 2002 yılına kadar ülkeye gelen yabancı sermaye tutarının yalnızca 15 milyar dolar olduğunu ifade ederek, “Sadece geçen yıl 11,3 milyar dolar. Bir yılda neredeyse 15 milyar dolara yakın bir rakam.” açıklamasında bulundu. 22 yıl boyunca Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye tutarının 273 milyar dolara ulaştığını belirten Tunç, “Hukuk güvenliği olmasa doğrudan yabancı sermaye, yabancı yatırımcı ülkeye güvenmese 15 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselir miydi?” diyerek hukuk güvenliğinin sağlanmasının ekonomiye olumlu etkilerini vurguladı.