Bakan Tunç’tan Yargı Hakkında Açıklama

DENETİM SÜREÇLERİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Tunç, İBB ve ABB ile ilgili denetim süreçlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, “ABB ve İBB’nin bir takım organizasyonuna inceleme başlatıldı. İçişleri müfettiş gönderdi. Belediyelerin denetimi söz konusu. Hem Sayıştay hem içişleri denetimine tabiiler.” ifadeleriyle denetimlerin başladığını duyurdu.

DENETİM KAYGISI YERİNE ŞEFFAFLIK VURGUSU

Denetim süreçleri hakkında kaygı duyulacak bir durum olmadığını belirten Bakan Tunç, “Denetimden çekinmeye gerek yok. Burada bir eksiğiniz yoksa cevap verirseniz zaten telaşa gerek yok.” dedi. Suçluluk hissi taşımadan ve gereksiz bir telaş içinde olmadan süreçlere yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.

YARGI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tunç, yargı ve adalet konularında dikkatli olunması gerektiğine değinerek, “Yargı kimsenin arka bahçesi değildir.” açıklamasında bulundu. Yargının bağımsızlığına vurgu yapan Bakan, “Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım.” diyerek, yargı sürecinin önemini ve ciddiyetini hatırlattı.