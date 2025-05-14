Bakan Tunç, Terörle Mücadele Önemli

HÜKÜMET’TEN TERÖR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bölücü terör örgütünün elebaşına yönelik ‘umut hakkı’ talebinin gündeme gelmesi üzerine, “Böyle bir şey söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok” ifadesini kullandı. Tunç, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, terör örgütünün silah bırakma sürecinin önemine dikkat çekti. “Terörsüz Türkiye süreci ülkemiz için çok önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması kararı, ülkemizin kalkınmasının, gelişmesinin önünde 40 yıldan fazla engel olan terör belasından kurtulmamız bakımından önem arz ediyor” dedi.

İLERLEMELER VE GELECEK HEDEFLERİ

Tunç, terörle mücadelede büyük bir gayret sergilendiğini belirterek, “Bu sürece kolay gelinmedi, 40 yıldan fazla büyük bir mücadele gerçekleştirdik. Bu mücadelede binlerce şehit verildi ve trilyonlarca maddi kaybımız oldu” şeklinde konuştu. Terörün olmaması ve terörsüz bir Türkiye’nin sağlanması gerektiğinin altını çizen Bakan Tunç, bu sürecin, Türkiye’nin geleceği ve çocuklarının güvenliği açısından kritik olduğunu ifade etti. Adalet Bakanı, “Sayın Bahçeli’nin ekim ayındaki grup konuşmasında sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın da koyduğu irade doğrultusunda çalışmalar yapıldı ve bu süreç terör örgütünün feshiyle sonuçlanmış oldu” dedi.

YARGI REFORMU VE CEZA ADALLETİ SİSTEMİ

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Tunç, “Hasta hükümlüler ve tutukluların durumu üzerinde de duruyoruz. Alternatif İnfaz Usulleri Kanunumuz, hasta hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerini kapsıyor” dedi. Ayrıca, “Covid Yasası ile ilgili 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçların kapsamının genişletilmesi konusunda önerilerimiz Meclis’e sunuldu” ifadesini kullandı.

YENİ DÜZENLEME İHTİYACI

DEM Parti yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, cezaevi şartları ve iyi hal uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirten Tunç, “Ceza adalet sistemi ile ilgili denetimli serbestlik ve tutuklama gibi konular üzerine yasal düzenlemelere ihtiyaç var” dedi. Meclis grup toplantısında bu konuların tartışılacağını ifade eden Bakan Tunç, önerilerin komisyonda görüşülerek Genel Kurul’a sunulacağını da vurguladı.

MECLİS GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tunç, gelecek düzenlemenin bayram öncesi TBMM gündemine getirilme ihtimali hakkında da, “Bu Meclisimizin takvimi ile alakalı bir husus. Meclis’in gündemi ne zaman uygun olursa, teklif o zaman görüşülür” dedi. Bakan Tunç, DEM Parti’nin gündeme getirdiği ‘umut hakkı’ konusunun yasal çerçevede yer almadığını belirterek, “Böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir görüşme de yok” diye konuştu.