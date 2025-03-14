Bakan Tunç: “Terörle Mücadelede Büyük Mesafe Aldık”

TERÖRLE MÜCADELE VE ÜLKENİN KALKINMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terördü. Terörle mücadele uğruna harcanan enerjiyi eğer ülkenin kalkınmasına, enerji yatırımlarına savunma sanayine, milletimizin refahına daha çok harcayabilseydik bugün çok daha müreffeh bir konumda olurduk” dedi. Bakan Tunç, Van’da bir dizi programa katılarak, ilk olarak Van Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Daha sonra Van Adliyesi, Van Barosu ve Van Bölge Adliye Mahkemesi’ne de ziyaret etti. İftar programına katıldıktan sonra açıklama yapan Bakan Tunç, ülkeyi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.

VESAYETÇİ ANLAYIŞLA MÜCADELE

Bakan Tunç, vesayetçi ve darbeci anlayışlarla iktidara geldiklerinden beri mücadele verdiklerine dikkat çekti. “Partimize kapatma davaları açıldı. Sokak hareketleri yapıldı, gezi olayları çıkarıldı. MİT krizinden 17-25 FETÖ yargı darbe kalkışması ve 15 Temmuz hain darbe kalkışması gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı. Ülkenin huzurunu ve milletin birliğini bozmak isteyen birçok dış güç olduğunu belirten Tunç, “40 yıldan bu yana terörle mücadele ettiğimizin altını çizerek, inşallah terörsüz bir Türkiye’ye adım attığımız günlere yaklaşmakta olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

GELECEĞE YÖNELİK UMUTLAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ekim 2024 tarihli konuşmasını anımsatan Bakan Tunç, önemli adımların atıldığını hatırlattı. “Silahların bırakılması önemli. Terör örgütünün kendini feshetmesiyle birlikte emperyalizmin ülkemiz üzerindeki hedeflerini yok ederek, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz” dedi. Tunç, Van’da bu heyecanı yerinde görmekten memnuniyet duyduğunu, ülkenin huzurlu bir geleceğe adım atması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. “Bizim yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız var. Yeter ki terörü ortadan kaldıralım ve birlikteliğimizi güçlendirelim” diyerek sözlerini sonlandırdı.