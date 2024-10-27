“Bakan Tunç: TUSAŞ Saldırısı, Birlik Tehdidi”

BARTIN’DAKİ AK PARTİ KONGRESİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Ulus ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 8’inci Olağan Kongresi’ne iştirak etti. Bu etkinlik, bir otelde yapıldı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ile teşkilat üyeleri de kongrede yer aldı.

TERÖR SALDIRISINA KINAMA

Kongre sırasında konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Ankara’nın Kazan ilçesinde bulunan Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii’ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısını sert bir şekilde kınadı. Tunç, bu konuda “Bu saldırı sadece TUSAŞ’a yapılmış bir saldırı değil” şeklinde ifadeler kullandı.