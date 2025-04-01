Bakan Tunç: Tutuklu Hakları Güvence Altında

ADLİ HAKLAR GERÇEKÇİ ŞEKİLDE UYGULANMAKTADIR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan kişilerin aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel haklarının engellendiğine dair çıkan iddialar hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu.

BAKAN TUNÇ, İDDİALARI REDDETTİ

Bakan Tunç, ileri sürülen iddiaların gerçek olmadığını vurgulayarak, “Bu haklar, yasal güvence altındadır ve titiz bir şekilde uygulanmaktadır. Aksi bir durum asla söz konusu değildir.” şeklinde konuştu.