More
Gündem

Bakan Tunç’un Açıklamaları Ve Yargı Marchı

bakan-tunc-un-aciklamalari-ve-yargi-marchi

Bakan Tunç’un Açıklamaları

Bakan Tunç’un konuşmasında dikkat çeken noktalar var. “Ne söylediklerinden kendilerinin de haberi yok” diyerek eleştirdi. Ahmak olarak nitelendirdiği davada karşılaştıkları hakim için reddi hakim talep ettiklerini belirtmiş. “Mahkeme hakimini sürdüler demek abesle iştigal” dediği sözlerle, durumun mantık dışı olduğunu vurguladı. “Sanki HSYK sürdü” ifadesinin de yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yargının Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı

Bakan, “İstanbul’la ilgilenmeli” vurgusunu yaparak yargının bağımsızlığına dikkat çekti. “Yargımız tarafsız ve bağımsızdır, yargı makamına kimse talimat veremez” şeklinde net bir ifade kullandı. Anayasa çerçevesinde yargının vicdanları ile karar vereceğini belirtti. Son olarak, “Hiç kimse Türk yargısını hadsiz sözlerle karalayamaz” dedi.

ÖNEMLİ

Gündem

“TÜİK, 2025 Bütçe İddialarını Yalanladı”

TÜİK, 2025 bütçe teklifinde yer alan Sermaye Giderleri'nin Genel Tarım Sayımı ile ilgili artışına dair haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.
Gündem

Odasını Kiraladığı Evde Cansız Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 77 yaşındaki Ahmet Demirdelen evinde ölü bulundu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.