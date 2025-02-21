Bakan Tunç’un TÜSİAD Soruşturması Açıklamaları

ADALLET BAKANI TUNÇ’TAN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a yönelik başlatılan soruşturma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kulu Adalet Sarayı’nın açılışında konuşan Bakan Tunç, “Bugün Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin hakim olmadığı yönünde kara propaganda yapmaya çalışanlar, 27 Nisan bildirisine karşı ne söylediler? Bu ülkede iktidar partisine karşı kapatma davası açıldığında sesleri çıktı mı?” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gezi olaylarının Türkiye’yi kaos ortamına sürüklemeye çalıştığını belirterek, o dönemdeki sivil toplum kuruluşlarının tepkilerini sordu.

HUKUK GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Bakan Tunç, hakaret soruşturmaları nedeniyle Türkiye’de hukuk güvenliği olmadığı yönündeki eleştirilerin insafsızca yapıldığına dikkat çekti. “Çıkıp kürsülere, ‘Türkiye’de hukuk güvenliği yok ey yabancı yatırımcı, buraya gelmeyin.’ demek, bir iş adamları derneğinin sözü olabilir mi?” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Türkiye’nin 2002 yılında 36 milyar dolar ihracat yaptığını, hukuk güvenliği ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sayesinde bu rakamın 262 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

YABANCI SERMAYEDEKİ ARTIŞ

Bakan Tunç, “O ortam sağlanmasa, hukuk güvenliği sağlanmasa bu olabilir miydi?” diye sorarak, 80 yıl boyunca ülkeye gelen yabancı sermaye tutarının 15 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Geçtiğimiz yıl yalnızca 11,3 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığını belirten Tunç, “22 yıl boyunca bu ülkeye gelen doğrudan yabancı sermaye tutarı, 273 milyar dolara ulaştı. 15 milyar dolar nerede, 273 milyar dolar nerede? Hukuk güvenliği olmasa, yabancı yatırımcı ülkeye güvenmese 15 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselir miydi?” şeklinde konuştu.