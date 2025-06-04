Bakan Tunç, Yargı Bağımsızlığına Sahip Çıkıyor

BAKAN TUNÇ’TAN CHP’YE TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in devam eden soruşturmalar hakkında yaptığı açıklamalarla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve yargı mensuplarını hedef almasına sert tepki gösterdi. Tunç, “Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır.” şeklinde konuştu.

YARGI BAĞIMSIZLIĞINA VURGU

Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özel’in ifadelerinin hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Tunç, şu ifadeleri kullandı: “CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkar ifadeleri, asla kabul edilemez. Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez.”

ANAYASAL TEMİZLİĞE ATIF

Bakan, Anayasa’nın 138. maddesinin, hakim ve savcıların görevlerini yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurguladığını hatırlattı. Ayrıca, yargı kararlarına itiraz mekanizmalarının mevcut olduğuna dikkat çekti. Tunç, “Bu anayasal teminatın yanı sıra yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır.” dedi.

HAK VE ADİL YARGILAMA VURGUSU

Adli soruşturmaların sonuçlarının hem yargının hem de kamuoyunun denetiminde olacağını belirten Tunç, “Henüz süreç devam ederken, soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz.” ifadesini kullandı. Yargının bağımsızlığına duyulan güveni pekiştiren Bakan Tunç, “Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir.” şeklinde konuştu.