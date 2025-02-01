Bakan Tunç: Yargıya Yönelik Karalamalar Vesayetçi Anlayış

ADalet BAKANI TUNÇ’TAN YARGIYA YAPILAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yozgat’ta yaptığı konuşmasında, yargı hakkında olumsuz yorum yapanların gerçek niyetini açıkladı. “Bugün yargıdan rahatsız olanlar, ikide bir yargıya laf atanlar, hakaret edenler, yargı mensuplarımızı, hakimlerimizi, savcılarımızı yakışıksız ifadelerle karalamaya, hakaret etmeye çalışanların ardında, aslında özledikleri vesayetçi yargı anlayışı vardır” dedi. Yozgat’a katıldığı AK Parti 8’inci Olağan İl Kongresi’nde konuşan Bakan Tunç, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve yargı mensuplarını da ziyaret etti.

YARGI SİSTEMİNİN DEMOKATİK HUKUK DEVLETİ İLKESİNE UYUMU

Tunç, yapılan yasasal düzenlemelerle yargının demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirildiğini belirtti. “Kanunlardaki yenilikler, hak arama yollarının artırılması, özel hayatın korunması, çocukların korunması, kadın hakları; tüm bu alanlarda sayısız reformlar, anayasa değişiklikleri gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hukuk devletinin güçlendirilmesi için önemli yapısal reformlar yaptıklarını, yargı sisteminin milli irade lehine konumlandığını vurguladı. “Eğer bugünkü hukuk sistemi, yargı sistemi, 27 Mayıs’ta iş başında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmezdi” diye ekledi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VERİLEN ÖNEM

Basın özgürlüğü konusunda yaptığı açıklamalarda, basın hürriyetinin diğer bireylerin özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde güçlendirildiğini belirtti. Tunç, “Bu ülkede fikir ve düşünce noktasında engelleri ortadan kaldırdık. Basın hürriyetinin, bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmesini engelledik” dedi. Kişilik haklarına yapılan saldırıların kanunen suç oluşturduğunu hatırlatarak, “Eğer bu özgürlüğü, bir başkasına hakaret ederek, yargı kurumlarımızı yaralayarak, Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, siyasetçilerimize, hakaret ederek kullanmak istiyorsanız, buna yargı sistemimiz müsaade etmez” diye konuştu. (DHA)