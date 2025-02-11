Bakan: Türkmen Gazı Anlaşması İmzalandı

TÜRKİYE-TÜRKMANİSTAN ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında enerji alanında önemli bir ilerleme kaydettiklerini duyurdu. X üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık.” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA DETAYLARI VE GAZ AKIŞI

Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya’da imzaladığımız doğal gaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk.” dedi. Anlaşmaya göre, gaz akışının 1 Mart 2025 tarihinde başlaması planlanıyor. Uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bu anlaşmanın ülkenin ve bölgenin doğal gaz arz güvenliğini artıracağını belirten Bayraktar, ayrıca iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.