Bakan Uraloğlu, 50 projeyi açtı

Bakan Uraloğlu’nun Açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde düzenlenen 7. Geleneksel Bulgur Festivali’nde yaptığı konuşmada, “Görevimiz sizin bize verdiğiniz emaneti ve sorumluluğu yine sizin bize verdiğiniz vergilerle bihakkın görevimizi yapma gayretidir. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır.” şeklinde ifadelerde bulundu. Festivalin bereketli ve verimli olmasını dileyen Uraloğlu, Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nun 6 yıllık görev süresinde tamamladığı 50 proje üzerinde durarak, “Allah razı olsun. Bunun bedeli elbette kıymetlidir ama daha kıymetlisi de vatandaşın ihtiyacını giderecek çeşmeye musluk taksanız en kıymetlisi o olabilir” diyerek, vatandaşların ihtiyaçlarına önem verdiklerini belirtti.

Kırşehir’e Yapılan Yatırımlar

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gerçekleştirdikleri projelere dikkati çekti ve “Kırşehir’i gerek Kaman-Bala üzerinden gerekse de Kırıkkale üzerinden bölünmüş yolla Ankara’ya bağladık. Sadece Ankara’ya bağlamadık, Ege, Marmara ve Kapıkule’ye kadar bağladık” dedi. Kırşehir’in Kayseri üzerinden Doğu ve Güneydoğu’ya bölünmüş yollarla bağlantı sağlandığını da belirtti. Otoyol bağlantılarıyla Kırşehir’i Kapıkule ve Şanlıurfa’ya kadar otoyol standardıyla kavuştuklarını vurguladı.

Devam Eden Projeler ve Gelecek Hedefleri

Bakan Uraloğlu, çevre yolu ve Tuzköy Havalimanı yolundaki çalışmaların devam ettiğini hatırlattı ve “Devam edenler ve planladıklarımız var” ifadesini kullandı. Kırşehir’den başlayıp Çiçekdağı’na ve oradan Yerköy üzerinden anayola bağlanan bir yolun yatırım programına alındığını söyledi. Heyelanlı ve standardı düşük olan 14 kilometrelik bölümün ihalesinin önümüzdeki ay yapılacağını ve çalışmaların başlatılacağını belirtti. Uraloğlu, “Yaptığımız hizmetlerde her kimin emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun” diyerek, görevlerinin kamuya verdiği hizmetlerin takibi olduğunu vurguladı.

Festivalde Proje Açılışları

Festivale Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da katıldı. Açılışı yapılan 50 proje sonrasında Bakan Uraloğlu ve protokol üyeleri festivalde bulgur dövdü.