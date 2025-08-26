Bakan Uraloğlu, 70 Milyar Lira Tasarruf Açıkladı

BAKAN URALOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün 9 yılda sağladığı tasarrufları duyurdu. Uraloğlu, köprünün 26 Ağustos 2016 tarihinde faaliyete geçtiğini hatırlatarak, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda zamandan 68 milyar lira, akaryakıttan ise 2 milyar lira olmak üzere toplam 70 milyar lira tasarruf sağladık. Çevreye zararlı karbon emisyonunu 123 bin ton azalttık” şeklinde ifadelerde bulundu.

KÖPRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Kuzey Marmara Otoyolu Projesi çerçevesinde inşa edildiğini belirten Uraloğlu, köprünün İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ile Anadolu yakasında Beykoz arasında yer aldığını söyledi. Bakan Uraloğlu, köprünün “1408 metrelik ana açıklığa sahip” olduğunu vurgulayarak, “Toplam boyu, kenar açıklıkları ile birlikte 2 bin 164 metreye ulaşıyor. 59 metre genişliğindeki köprümüzün kule yüksekliği ise 330 metre uzunluğunda” bilgilerini paylaştı.