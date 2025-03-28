Bakan Uraloğlu Ankara’da İftar Programına Katıldı

ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN YENİ PROJELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Burada gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’nin ulaşım vizyonu, dijitalleşme aşamaları ve demiryolu hedefleri hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, mevcut hızlı trenlerin Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin 4 saat 20 dakika olduğunu ve Bilecik’te tünellerin tamamlanmasıyla bu sürenin 3,5 saate inebileceğini belirtti. Ayrıca, “Bu da yetmeyecek. Biz doğrudan süper hızlı trenin de proje çalışmalarına başladık. Saatte 350 kilometre hızla 80 dakikada gitmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

ULLASTIRMA ALANINDA YENİ HEDEFLER

Uraloğlu, Türkiye’nin Suriye ile karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz iletişimi alanlarında bağlantılar kurmaya devam ettiğini vurgulayarak, mevcut karayollarının standartlarının istenilen seviyede olmasa da hizmet verdiğini söyledi. Demiryolu alanında Suriye tarafında 50 kilometrelik bir hattın tahrip edildiğini, bu hattın onarımı için bir programlama yaptıklarını ve hedefin Şam’a kadar demiryolu bağlamak olduğunu ifade etti. Uraloğlu, Şam Havalimanı’nın Türkiye’nin teknik desteğiyle yeniden aktif hale getirildiğini vurguladı. “Yerli ve milli bir sistem oluşturmak istiyoruz. ASELSAN üretimlerini yürütüyor.” diye ekledi.

HAVAYOLU SEFERLERİ ARTIYOR

Türk Hava Yolları’nın, ile Şam-İstanbul sefer sayısını artırarak Suriye’yi dünya ile bağladığını ifade eden Uraloğlu, diğer hava yolu şirketlerinin Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarından Şam’a uçuş talepleri olduğunu belirtti. “Geçen hafta Sivil Havacılık Otoritesi Türkiye’deydi. Muhtemelen bunun da başlaması söz konusu.” dedi. Ayrıca Türkiye’nin mevcut 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağını 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini ve bunun yanında daha büyük bir hedef belirlediklerini aktardı.

DEMİRYOLU YATIRIMLARI VE ÜRETİMİ

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek olan demiryolu için Dünya Bankası ile görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediğini söyledi. Demiryolu araçları üretiminde de ilerleme kaydettiklerini belirten Uraloğlu, “Lokomotifimizden vagonlarımıza kadar kendimiz üretiyoruz.” ifadelerine yer verdi. 160 kilometre hızla giden milli elektrikli tren setinin hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, “225 kilometre saat hızla gidecek olan trenimizin prototipinin ilk üretimini önümüzdeki sene tamamlayıp, denemelere başlayacağız.” şeklinde konuştu.

ANKARA İÇİN PROJELER VE TRAFİK SORUNU

Uraloğlu, İstanbul’un trafik sorununa raylı sistemlerin çözüm olacağını belirtti. İstanbul’un bin 4 kilometre metro hattına ihtiyaç duyduğunu belirten Uraloğlu, şehir içindeki metro hatlarının yapımının ilgili belediyelere ait olduğunu ancak Bakanlığın yardım edebileceğini söyledi. Ayrıca, Ankara Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için projede bir revizyon başlatıldığını duyurdu. Bolu Dağı’ndaki trafik sorununu da değinerek, gelecekte yeni bir otoyola ihtiyaç olabileceğine dikkat çekti.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ VE YENİ YATIRIMLAR

Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen projelere dair eleştirileri yanıtlayan Uraloğlu, bu model sayesinde kamu kaynaklarını diğer projelere ayırabildiklerini ifade etti. Bakanlık olarak 51 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, projelere devam edeceklerini ve Ankara-İstanbul arasındaki Süper Hızlı Tren ile ilgili yurt dışında farklı firmaların ilgilendiğini aktardı. Garanti ödemeleriyle ilgili örnek vererek, “Garanti ettiğimiz rakamın bir buçuk katını geçmiş durumda.” dedi.

ANTALYA HAVALİMANI VE YANGIN MÜDAHALE PROJESİ

Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldığını ve yangın müdahale uçakları için acil durumlarda kullanılacak bir hava kampüsü üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Google’ın algoritma değişikliklerine ilişkin eleştirilerde bulunarak, “Bu değişikliklerin kimseyi hedef almadığını ve kimseye avantaj sağlamadığını söylediler fakat bu açıklamalar bizim için tatmin edici olmadı.” dedi.

SOSYAL MEDYA YAŞ SINIRI ÇALIŞMALARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal medyada yaş sınırlamasının değerlendirilmesi adına çalışmalar yapıldığını belirten Uraloğlu, 13-16 yaş arası çocuklar için ebeveyn izni gerekeceğini ve 13 yaş altına izin verilmeyeceğini açıkladı. “Bu düzenlemeyi bu sene içinde gerçekleştireceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı. 5G teknolojisi ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, İstanbul Havalimanı da dahil olmak üzere belirli bölgelerde denemeler yapıldığını belirtti. Hedefin 2026’da 5G’ye geçmek olduğunu ifade etti.