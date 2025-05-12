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Bakan Uraloğlu: Barışın Sesi Yükseliyor

BAKAN Uraloğlu’NUN AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik olarak önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, terörün sona erdiği bir dönemin kapılarının açıldığını belirtti ve “Şimdi terörün değil, barışın sesi yükselecek. Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak” sözlerini dile getirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşıldığını vurguladı. Uraloğlu, bu hedefin artık bir hayal değil, ortak iradeyle inşa edilen güçlü bir gerçeklik olduğunu ifade etti. Cumhur İttifakı’nın bu tarihi süreci samimiyetle ve titizlikle yönettiğini belirten Uraloğlu, devlet aklı ve milli birlik ile enerjinin çatışmalara değil kalkınmaya harcanacağını, kaynakların daha etkin kullanılacağını aktararak, barış dönemine geçişin önemini vurguladı.

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