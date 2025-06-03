Bakan Uraloğlu Bayram Önlemlerini Duyurdu

BAYRAM TATİLİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANMIŞTIR

Bayram günleri hızla yaklaşırken, tatil planlarını gerçekleştirmek amacıyla insanlar memleketlerine ve tatil beldelerine yola çıkmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Kurban Bayramı tatiline ilişkin alınan tedbirlerle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

GÜVENLİ SEYAHAT İÇİN TRAFİK KURALLARINA UYULMALI

Bakan Uraloğlu, vatandaşların güvenli bir yolculuk yapabilmesi için yapılan hazırlıkların ayrıntılarını aktardı ve “Milletimizin sevdikleriyle bir araya gelme sevincini yaşadıkları bu özel günlerde sizlerin aracılığıyla, tüm vatandaşlarımıza trafik güvenliği konusunda önemli bir mesajı da iletmek istiyorum” dedi. Bakan, kazaların trajik sonuçlarını önlemek adına trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha vurguladı. Özellikle bölünmüş yolların her kesiminde hız sınırlarının 110 km olarak düşündüğü yanlış algının yayılmaması gerektiğini belirtti ve “Keskin virajlar, yüksek eğimli yollar gibi alanlarda hız sınırlarına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor” ifadesini kullandı.

YORGUNLUK VE UYKUZLULUK TRAFİKTE RİSK OLDUĞU BİLİNİYOR

Uzun yolculuklarda yorgunluk ve uykusuzluğun dikkatli olunması gereken faktörler olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun olarak lütfen yola çıkmasınlar. Yolda sık sık mola versin ve dinlensinler” dedi. Uzun mesafeli seyahatlerde araç bakımlarının ve lastik kontrollerinin yapılmasının önemini de belirtti.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLERLE GÜVENLİ YOLCULUK

Vatandaşların yolda geçireceği sürede güvenli ve huzurlu seyahat etmeleri amacıyla hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Bakan, “Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin dört bir yanında hizmet verecek 18 bölge müdürlüğü, 123 şube şefliği, 16 tünel ve bakım şefliği ile 25 otoyol şefliği ile bir arada olacak.

YOĞUN TRAFİK BEKLENEN GÜZERGAHLARDA ÖNLEMLER ARTIRILACAK

Bakan Uraloğlu, gün içerisinde yoğun trafik beklenen güzergahların arasında yer alan Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Konya, Denizli-Muğla, Samsun-Sarp ve diğer güzergahlarda yoğun önlemler alınacağını bildirdi. Özel yük taşıyan araçlara sınırlama getirileceğini ve 5 Haziran’dan 9 Haziran’a kadar taşıma izin belgelerinin verilmeyeceğini belirtti.

YOL ÇALIŞMALARI DURDURULACAK

Bayram tatilinde yol ve bakım çalışmalarının zorunlu olmadıkça durdurulacağına dikkat çeken Uraloğlu, “Kirlenen levhaları temizledik ve trafik işaretlerini kontrol ederek eksiklikleri giderdik” dedi. Ayrıca, otobüs bileti bulma ve fahiş fiyat sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yolcu taşımacılığı denetimlerinin artırıldığını ve kurallara uymayan otobüs işletmelerine 11 milyon TL’lik idari işlem uygulandığını açıkladı.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETLERİ SUNULACAK

Bayram tatili boyunca İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban ücretsiz hizmet verecek.

HERKESİN BAYRAMINI KUTLUYORUM

Uraloğlu, Kurban Bayramı’nın manevi atmosferinin birlik ve beraberliği artırmasını, hanelere bereket getirmesini, ülkeye huzur ve barış getirmesini diledi, “Kutsal topraklarda hac vazifesini ifa eden vatandaşlarımızın ibadetlerini Rabb’imden kabul etmesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle herkesin bayramını kutluyorum” ifadesini kullandı.