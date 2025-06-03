Bakan Uraloğlu Bayram Tedbirlerini Açıkladı

BAAYRAK İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte insanlar tatil için memleketlerine ve tatil beldelerine doğru yola çıkmaya başladı. Bu çerçevede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili için alınan tedbirler hakkında basın toplantısı düzenledi.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLMELİ

Bakan Uraloğlu, vatandaşların emniyetli bir yolculuk yapabilmesi için yapılan hazırlıkların detaylarını şu şekilde aktardı: “Bu özel günlerde sevdikleriyle bir araya gelen milletimizin bayram coşkusunu gölgelememek için trafik kurallarına uymanın önemi büyüktür. Sizlerin kamuoyunu bilgilendirme gücü toplumsal farkındalığı artırmada oldukça kritik bir rol oynuyor.” Uraloğlu, “Bölünmüş yolların tüm kesimlerinde hız sınırının saatte 110 km olduğu gibi yanlış bir algıya kapılmamaları, keskin virajlar ve yüksek eğimli yollar gibi yerlerde hız sınırlarına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamak isterim.” diye ekledi.

YORGUN ŞOFÖRLER YOLA ÇIKMASIN

Yorgunluk ve uykusuzluğun trafikte büyük riskler oluşturduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Şoförlerimiz uykusuz ve yorgun olarak lütfen yola çıkmasınlar. Yolda sık sık mola versin ve dinlensinler.” dedi. Özellikle uzun yolculuklar için araçların bakımını ve lastik kontrollerini kesinlikle yaptırmaları gerektiğini ifadelerini ekledi.

KÖPRÜLERDE GEÇİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK

Vatandaşların yolculuklarında güvenliklerini ve huzurlarını sağlamanın önemli olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.” şeklinde konuştu. “Sorumluluğumuzdaki toplam 68 bin 600 km yol ağında 7/24 görev yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet sunacaklarını belirterek, “18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel ve bakım şefliğimiz, 25 otoyol şefliğimiz ile aynı anda hizmet vereceğiz.” dedi. Özellikle Ankara-Kırıkkale, İstanbul-İzmit ve Eskişehir-Bursa gibi güzergahlarda yoğun trafik beklediklerini belirtti. “Özel yük taşıyan araçlara sınırlama getireceğiz.” şeklinde ekledi.

YOL VE BAKIM ÇALIŞMALARI DURDURULACAK

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için taşıma izin belgeleri 5 Haziran’dan 9 Haziran’a kadar verilmeyecek. Bayram tatilinde yol ve bakım çalışmalarını mümkün olduğu kadar durduracaklarını vurguladı.

TRAFİK İŞARETLERİ KONTROL ALTINDA

Karayolları Genel Müdürlüğü, yollardaki trafik işaretlerini kontrol edip eksiklikleri gidermekte. Özellikle, kurallara uymayan otobüs işletmelerine 11 milyon TL’lik idari işlem uygulandığını açıkladı.

ÜCRETSİZ HİZMET VEREN ULAŞIM HATLARI

İstanbul’daki Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe – İstanbul Havalimanı – Arnavutköy metro hatları, Ankara’daki Başkentray ve İzmir’deki İzban, ücretsiz hizmet sunacak.

HERKESİN BAYRAMINI KUTLUYORUM

Bayramın birlik ve beraberlik duygusunu artırmasını, hanelere bereket ve huzur getirmesini dileyen Uraloğlu, kutsal topraklarda hac vazifesi gören vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti ve “Herkesin bayramını kutluyorum.” şeklinde konuştu.