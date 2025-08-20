Bakan Uraloğlu, Büyükelçiyle Görüştü

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ROMANYA’DA ZİYARETTE BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya’da resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu çerçevede Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği’ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan ile önemli bir görüşme yaptı.

BÜYÜKELÇİ İLE GÖRÜŞME

Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Resmi ziyaretlerimiz kapsamında Romanya’da Büyükelçimiz Sayın Özgür Kıvanç Altan ile bir araya geldik. Büyükelçimizden Romanya’daki çalışmaları hakkında bilgi aldık” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.