Bakan Uraloğlu, Cenaze Törenine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da yaşamını yitiren halasının eşi olan 87 yaşındaki Süleyman Köroğlu’nun cenaze törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Nurgül Uraloğlu’nun babası olan Köroğlu’nun cenazesinde yer aldı. Tören, Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Bakan Uraloğlu, cenaze esnasında aile bireyleriyle birlikte taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Süleyman Köroğlu’nun cenaze namazı ikindi vakti Çayırbağı Orta Mahalle Camii’nde kılındıktan sonra aile mezarlığında toprağa verildi.